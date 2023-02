Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post legt am Mittwochmittag zu

Die Deutsche Post-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 40,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 40,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 964.316 Deutsche Post-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 55,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Abschläge von 34,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 49,25 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent auf 24.038,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie mit Verlusten: Warnstreiks bei der Post - Niedrigeres Briefporto gefordert

Deutsche Post-Aktie dennoch im Plus: Tarifkonflikt bei der Deutschen Post geht weiter - Warnstreiks am Freitag

Deutsche Post-Aktie in Grün: Tausende Post-Beschäftigte haben die Arbeit niedergelegt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com