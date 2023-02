Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,2 Prozent auf 39,87 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 39,88 EUR. Bei 39,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.106 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 27,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25 EUR an.

Am 08.11.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

