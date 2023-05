Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag in Grün

Das Papier von Deutsche Post konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 43,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 43,55 EUR. Bei 43,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.754.063 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 43,97 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 46,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 09.03.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.038,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.380,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Post am 03.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 07.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

