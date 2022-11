Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 36,44 EUR zu. Die Deutsche Post-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,46 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.396 Deutsche Post-Aktien.

Bei 58,31 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 22,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 56,18 EUR angegeben.

Deutsche Post gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,17 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Post einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.029,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.473,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 08.11.2022 gerechnet. Am 07.11.2023 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Post-Aktie angepasst

Deutsche Post startet in Schwerin Pilotprojekt mit Pakettransport per Straßenbahn - Deutsche Post-Aktie gibt nach

Deutsche Post-Aktie wenig bewegt: Netzagentur-Präsident will angesichts Briefprobleme bei der Post sanktionieren können

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post