Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Montagvormittag fester

Um 09:22 Uhr ging es für das Deutsche Post-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 35,37 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bei 35,44 EUR. Bei 35,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 56.942 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 57,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (29,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,60 EUR.

Am 08.11.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 24.038,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.036,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Am 06.03.2024 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

