Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Mittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 41,42 EUR zu. Bei 42,05 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.325.201 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,21 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,58 Prozent.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 49,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 08.11.2022. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Post noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.038,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.036,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

