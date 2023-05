Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post büßt am Mittag ein

Der Deutsche Post-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 43,32 EUR. Die Deutsche Post-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,18 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 460.157 Deutsche Post-Aktien.

Am 24.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. 1,47 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 45,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 48,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 09.03.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.776,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.380,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 07.05.2024 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,34 EUR je Deutsche Post-Aktie.

