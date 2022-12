Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag behauptet

Mit einem Kurs von 38,13 EUR zeigte sich die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 38,16 EUR. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 37,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 172.478 Deutsche Post-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 57,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 34,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,49 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,15 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Deutsche Post veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,87 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.038,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Nach langer Wartezeit: Fahren im Dezember die ersten Tesla Semi Trucks auf den Straßen?

Deutsche Post-Aktie steigt: Post-Tochter DHL rechnet mit Ausbau des Cargo-Flughafens Leipzig/Halle

Deutsche Post-Aktie tiefer: Künftig sollen Anleihe-Coupons mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post