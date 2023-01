Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr sprang die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 36,21 EUR zu. Die Deutsche Post-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,71 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 36,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 1.389.887 Stück.

Bei 57,79 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 37,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 28.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 22,02 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,60 EUR an.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Deutsche Post dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 4,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

