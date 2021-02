Deutsche Post-Aktie aktuell: Deutsche Post verteuert sich

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- GlaxoSmithKline übertrifft Erwartungen -- Siemens hebt Prognose deutlich an -- Commerzbank-Aufsichtsrat berät Sparpläne -- Amazon, Alphabet, Amgen, FMC, freenet, Daimler im Fokus

Symrise baut den Vorstand um und legt Sparten zusammen. Nemetschek kann in der Krise weiter auf Bauboom setzen. Nestlé spricht wohl mit One Rock über Wassermarken in Nordamerika. Starkes Quartal für Sony dank Playstation. Novo Nordisk verdient 2020 trotz Corona mehr. Santander überrascht trotz Milliardenverlust positiv. CTS Eventim will Coronaimpfung als Voraussetzung für Konzertbesuch.