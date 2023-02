Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagmittag mit Verlusten

Das Papier von Deutsche Post gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 42,49 EUR abwärts. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 42,20 EUR. Bei 42,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 879.732 Aktien.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,97 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 22,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 43,18 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 49,25 EUR angegeben.

Am 08.11.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.038,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 20.036,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie steigt an: Anträge auf Post-Schlichtungsverfahren rückläufig

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

FedEx-Aktie an der NYSE deutlich fester: FedEx will zehn Prozent seiner Manager entlassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post