Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagnachmittag in Rot

Die Deutsche Post-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 42,41 EUR abwärts. Die Deutsche Post-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.617.834 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 22,85 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 42,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,25 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Am 08.11.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.038,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

