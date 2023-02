Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Deutsche Post-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 42,56 EUR nach. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 42,20 EUR. Bei 42,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.754 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 22,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,42 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,25 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Deutsche Post gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 24.038,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie steigt an: Anträge auf Post-Schlichtungsverfahren rückläufig

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

FedEx-Aktie an der NYSE deutlich fester: FedEx will zehn Prozent seiner Manager entlassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com