Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:06 Uhr 1,0 Prozent auf 40,82 EUR. Die Deutsche Post-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 391.693 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Bei 47,34 EUR erreichte der Titel am 17.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,78 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 37,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 48,05 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 24.038,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 09.03.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

