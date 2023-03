Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 41,40 EUR. Bei 41,73 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.446.048 Deutsche Post-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.03.2022 bei 47,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 39,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,05 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Am 08.11.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,97 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

