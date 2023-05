Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 15:53 Uhr sprang die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 43,99 EUR zu. Bei 44,64 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.625.463 Deutsche Post-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 1,47 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 48,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 09.03.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 23.776,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.380,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Post am 03.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 07.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2023 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

