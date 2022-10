Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 31,08 EUR. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 30,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,79 EUR. Bisher wurden heute 749.998 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 58,31 EUR. 46,71 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit Abgaben von 4,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 56,40 EUR.

Am 05.08.2022 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 24.029,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 19.473,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

