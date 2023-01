Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Post-Papiere um 12:22 Uhr 1,0 Prozent. Die Deutsche Post-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,11 EUR aus. Bei 36,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 695.466 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 57,79 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 36,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 23,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,60 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,87 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 24.038,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.036,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Deutsche Post-Aktien steigen: Deutsche Post stellt Telegramm-Service ein

Deutsche Post-Aktie gibt Gewinne ab: ver.di fordert von Deutscher Post hohe Abschlüsse zur Abmilderung der Inflation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com