Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Das Papier von Deutsche Post legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 36,53 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 37,11 EUR. Bei 36,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.305.869 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 57,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 36,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.038,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Deutsche Post die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

