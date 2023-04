Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 42,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bei 42,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 355.126 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 0,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 44,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 48,22 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 09.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.776,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 23.380,00 EUR eingefahren.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 09.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,29 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Post im März mehrheitlich zu halten

Deutsche Post-Aktie legt zu: Post-Tarifstreit endgültig beigelegt

Deutsche Post-Aktie gewinnt: DHL Supply Chain und Aramco gründen Joint Venture in Saudi-Arabien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com