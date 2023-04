Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagnachmittag gefragt

Um 15:53 Uhr wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 42,70 EUR nach oben. Bei 42,91 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 605.632 Deutsche Post-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 43,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 1,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 43,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,22 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Deutsche Post ließ sich am 09.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.776,00 EUR – ein Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 23.380,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,29 EUR fest.

