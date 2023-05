Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Post-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 43,34 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 43,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,70 EUR. Bisher wurden heute 812.807 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 44,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Mit einem Kursverlust von 46,05 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,72 EUR.

Am 03.05.2023 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Post am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 07.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,36 EUR je Deutsche Post-Aktie.

