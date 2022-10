Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post wird am Vormittag ausgebremst

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 32,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Post-Aktie bei 32,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.954 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. 44,20 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,64 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 56,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 05.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 24.029,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.473,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

