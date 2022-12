Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gibt am Mittag nach

Das Papier von Deutsche Post gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 38,76 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,56 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 393.646 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 57,79 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 32,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 30,60 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,15 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.038,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.036,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Nach langer Wartezeit: Fahren im Dezember die ersten Tesla Semi Trucks auf den Straßen?

Deutsche Post-Aktie steigt: Post-Tochter DHL rechnet mit Ausbau des Cargo-Flughafens Leipzig/Halle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post