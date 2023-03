Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Montagmittag fester

Das Papier von Deutsche Post legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 41,44 EUR. Die Deutsche Post-Aktie legte bis auf 41,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 41,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 285.402 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,34 EUR. Gewinne von 12,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 39,63 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,05 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 24.038,00 EUR gegenüber 20.036,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte Deutsche Post die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Post-Aktie in Höhe von 4,11 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie niedriger: Fachgewerkschaft DPVKOM ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Post auf

Deutsche Post-Aktie im Plus: Deutsche Post erfüllt Filialnetz-Pflicht weiterhin nicht vollständig

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com