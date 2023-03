Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Post-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Post-Aktie bis auf 41,57 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 41,36 EUR. Mit einem Wert von 41,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 41.195 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2022). Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 12,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 39,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 48,05 EUR.

Deutsche Post gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.038,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Post.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

