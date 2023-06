Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 42,01 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,91 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 515.469 Deutsche Post-Aktien.

Bei einem Wert von 44,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 41,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,43 EUR.

Am 03.05.2023 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Post am 01.08.2023 vorlegen. Am 01.08.2024 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie leichter: Beschwerdeaufkommen über Deutsche Post hoch

So schätzen die Analysten die Deutsche Post-Aktie im Mai 2023 ein

Deutsche Post-Aktie gefragt: Bank of America hebt Kursziel für Deutsche Post an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post