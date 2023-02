Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gibt am Nachmittag nach

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 41,64 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Post-Aktie bis auf 41,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,91 EUR. Bisher wurden heute 720.446 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,09 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 23,02 Prozent niedriger. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,25 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 24.038,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Aktie aus.

