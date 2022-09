Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Post-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 35,48 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,12 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 35,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.007.932 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 42,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,27 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Am 05.08.2022 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.029,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 19.473,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 4,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Wie Experten die Deutsche Post-Aktie im August einstuften

Post-Aktie höher: Deutsche Post arbeitet mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand zusammen

Deutsche Post-Aktie gibt nach: Deutsche Post hebt Paketpreise für Geschäftskunden an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com