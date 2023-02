Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochmittag im Minus

Das Papier von Deutsche Post gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 41,52 EUR abwärts. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 41,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 557.417 Deutsche Post-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 54,09 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 39,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,40 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Deutsche Post gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.038,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

