Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Deutsche Post-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,60 EUR. Die Deutsche Post-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,86 EUR an. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,46 EUR nach. Bei 41,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 982.149 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 54,09 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 23,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 40,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.036,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

Deutsche Post-Aktie leichter: Post-Angestellte streiken am Dienstag bundesweit weiter - Verhandlungen werden fortgesetzt

Alibaba-Aktie an der NYSE tiefer: DHL und Alibaba-Tochter Cainiao kooperieren in Polen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com