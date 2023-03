Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gibt am Mittag ab

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 40,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,53 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 608.651 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.03.2022 bei 47,34 EUR. 14,08 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,07 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,05 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Am 08.11.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent auf 24.038,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 09.05.2024.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 4,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

