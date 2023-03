Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,61 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Post-Aktie bei 40,52 EUR. Bei 40,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 48.542 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.03.2022 bei 47,34 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 14,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Abschläge von 36,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,05 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24.038,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Am 09.05.2024 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 4,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post