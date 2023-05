Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post legt am Mittag zu

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Post-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 42,11 EUR. Die Deutsche Post-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,15 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 265.611 Deutsche Post-Aktien.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 44,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 5,67 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,63 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 03.05.2023. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR im Vergleich zu 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Post am 01.08.2023 vorlegen. Deutsche Post dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

