Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Mittag fester

Die Deutsche Post-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 42,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 42,25 EUR. Bei 41,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 775.316 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 54,09 EUR. 21,98 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,40 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.038,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 09.03.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

