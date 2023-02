Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr stieg die Deutsche Post-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 41,86 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 42,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 1.447.679 Stück.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,09 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 22,61 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie etwas fester: Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post gehen weiter

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

Deutsche Post-Aktie leichter: Post-Angestellte streiken am Dienstag bundesweit weiter - Verhandlungen werden fortgesetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com