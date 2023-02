Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gewinnt am Vormittag an Boden

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 41,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 41,89 EUR. Bei 41,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.486 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 54,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 40,71 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.038,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie etwas fester: Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post gehen weiter

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

Deutsche Post-Aktie leichter: Post-Angestellte streiken am Dienstag bundesweit weiter - Verhandlungen werden fortgesetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com