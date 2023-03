Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 41,16 EUR. Bei 41,95 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,00 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 1.957.199 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.03.2022 bei 47,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,05 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,05 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 24.038,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.036,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 09.05.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

