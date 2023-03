Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Donnerstagvormittag ins Minus

Die Deutsche Post-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,62 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 40,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 176.363 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.03.2022 auf bis zu 47,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 14,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 48,05 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent auf 24.038,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie leichter: CO2-Label für Pakete? Post fordert Kennzeichnungspflicht für alle

Deutsche Post-Aktie gewinnt: Zahl der Beschwerden rückläufig - Verdi-Bezirke rechnen bei Urabstimmung mit Votum für Post-Streiks

Deutsche Post-Aktie niedriger: Fachgewerkschaft DPVKOM ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Post auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com