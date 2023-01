Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,2 Prozent auf 37,41 EUR. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 37,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 691.845 Deutsche Post-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,87 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2022. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 33,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit Abgaben von 26,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,60 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 08.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,97 Prozent gesteigert.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Deutsche Post die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

