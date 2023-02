Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 40,89 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 771.080 Deutsche Post-Aktien.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 54,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 37,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40 EUR an.

Am 08.11.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.038,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.036,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

