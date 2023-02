Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagvormittag in Rot

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 41,23 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Post-Aktie bei 41,15 EUR. Bei 41,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 73.713 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 23,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 38,92 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,40 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 08.11.2022. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,87 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,97 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

