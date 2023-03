Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Nachmittag schwächer

Die Deutsche Post-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 40,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 40,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.544.500 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 17.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 47,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 13,57 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,88 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 09.03.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.776,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.380,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,26 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

