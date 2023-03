Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verliert am Freitagvormittag

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 40,66 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,30 EUR ein. Bei 40,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 103.810 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,34 EUR erreichte der Titel am 17.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 37,02 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,32 EUR.

Am 09.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 23.776,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.380,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,69 Prozent gesteigert.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com