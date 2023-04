Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagvormittag Verlust reich

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 41,70 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Post-Aktie bei 41,66 EUR. Mit einem Wert von 42,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.916.212 Deutsche Post-Aktien.

Am 31.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,21 EUR an. Gewinne von 3,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 40,52 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 48,22 EUR.

Am 09.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.380,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Post am 03.05.2023 vorlegen. Am 09.05.2024 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 3,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

