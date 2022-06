Deutsche Post Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Post

Der Deutsche Post-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 35,47 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,50 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 152.944 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 61,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 42,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.06.2022 (35,41 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 0,17 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,12 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 22.593,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,79 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 05.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-, Hapag-Lloyd-Aktie und Co.: Logistikaktien nach Warnstreikaufruf für deutsche Seehäfen unter Druck

Deutsche Post-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Deutsche Post-Aktie verliert. DHL eröffnet erstes Mega-Paketzentrum in Ostdeutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post