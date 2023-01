Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Mittag auf rotes Terrain

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 37,42 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 36,98 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 794.621 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 55,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2022). Mit einem Zuwachs von 32,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,10 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,48 EUR aus.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

