Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 41,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 41,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,73 EUR. Bisher wurden heute 288.544 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,64 EUR) erklomm das Papier am 03.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 7,36 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,63 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,63 EUR.

Am 03.05.2023 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.918,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Post am 01.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Deutsche Post die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,35 EUR je Aktie in den Deutsche Post-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie steigt: Deutsche Post will bei Paketversand mehr Transparenz bieten

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie tiefer: Noch keine Ressourcen in Evaluierung von Schenker-Erwerb - Konzern schließt Ausstieg aus Briefversand nicht aus

Bildquellen: Deutsche Post