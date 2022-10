Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagmittag leichter

Die Deutsche Post-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 32,15 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 31,97 EUR. Bei 32,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 702.831 Deutsche Post-Aktien.

Bei 58,31 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 44,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,04 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Am 05.08.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.029,00 EUR im Vergleich zu 19.473,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 präsentieren. Deutsche Post dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

