Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Nachmittag seitwärts

Mit einem Kurs von 42,34 EUR zeigte sich die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Deutsche Post-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,91 EUR aus. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 42,30 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 554.402 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2023 auf bis zu 43,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,01 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 48,22 EUR.

Am 09.03.2023 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.776,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.380,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Post am 03.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 09.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Nach Auslieferungsstart im Dezember: Erste Tesla Semi Trucks wegen Problemen mit der elektronischen Feststellbremse zurückgerufen

Deutsche Post-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Post im März mehrheitlich zu halten

Deutsche Post-Aktie legt zu: Post-Tarifstreit endgültig beigelegt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post